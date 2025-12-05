Desarticulada una red que estafó 120.000 euros a más de 200 víctimas con el método del "hijo en apuros"

La Policía Nacional ha desarticulado tres grupos criminales interconectados, logrando la detención de 20 personas en las localidades valencianas de Torrent y Paterna, presuntamente implicadas en estafas a través de la modalidad conocida como el “hijo en apuros”. La red habría afectado a más de 200 víctimas en todo el territorio nacional, causando un perjuicio económico superior a los 120.000 euros.

El modus operandi se basaba en técnicas de ingeniería social mediante una aplicación de mensajería instantánea. Los arrestados contactaban con las víctimas —generalmente padres y madres— haciéndose pasar por sus hijos y simulando encontrarse en apuros económicos (gastos médicos, viajes o la compra de un nuevo móvil) para solicitarles transferencias urgentes. Los investigadores iniciaron las pesquisas en junio, logrando ubicar a las “mulas de dinero” en Torrent, que eran las encargadas de recibir las transferencias y retirar el efectivo a cambio de una pequeña remuneración.

La operación culminó el 27 de noviembre con el registro en una vivienda de lujo en Paterna, donde residía el cabecilla, un joven de 25 años que no tenía actividad laboral, pero que poseía bienes de alto valor. En el chalet, los agentes hallaron una “habitación del pánico” dotada con una puerta blindada que tuvo que ser derribada. En su interior, se incautaron una defensa extensible, un puño americano, un hacha y varios cartuchos de munición. Tras la detención, el líder de la banda ingresó en prisión. A los 20 arrestados se les imputan delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.