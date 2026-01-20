Un tren de cercanías choca contra un muro caído en la vía en Gelida, Barcelona, con varios heridos graves

A última hora de la tarde de este martes se ha producido otro accidente ferroviario. Esta vez, según informa el medio Metrópoli, se trata de un tren de cercanías que ha sufrido un accidente en Gelida, Barcelona.

Pese a que las primeras informaciones que han trascendido en los medios nacionales, apuntaban a otro descarrilamiento, Protección Civil de la Generalitat de Cataluña confirma que el accidente se ha producido porque un muro de contención se habría caído sobre la vía, provocando el choque del tren y, por consiguiente, la muerte del maquinista que era uno de los heridos graves.

Según las primeras informaciones, habría 15 personas heridas, algunas graves y atrapadas en el interior del convoy (cinco de ellas en estado leve).

La circulación está cortada entre Sant Sadurní d'Anoia y Gelida y Protección Civil ha activado el plan Ferrocat y se ha movilizado a 20 ambulancias del SEM y activado 38 dotaciones con 65 efectivos de los bomberos de la Generalitat movilizados en la zona. Protección también informa de que se ha establecido una "zona de seguridad" y de que se ha apuntalado el muro y el tren para estabilizarlos; mientras trabajan en la evacuación de los heridos para ser atendidos por los servicios sanitarios.

El periódico El País, apunta otro accidente con otro tren de cercanías cerca de Blanes (Girona) por la presencia de unas rocas en las vías, que lo habrían hecho descarrilar. Viajaban una decena de pasajeros que no han resultado heridos; se ha interrupido la circulación.