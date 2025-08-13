Desmantelan una banda que robó más de 50 coches junto al aeropuerto de Madrid para venderlos por piezas en Marruecos

Nueve detenidos, entre ellos dos hermanos que lideraban la organización, sustraían hasta diez vehículos a la semana y los despiezaban en una nave agrícola de Guadalajara

Foto de recurso de un coche patrulla de Policía Nacional. ARCHIVO
Foto de recurso de un coche patrulla de Policía Nacional. ARCHIVO

Agentes de la Policía Nacional han detenido a nueve personas en Madrid y Guadalajara por su implicación en una trama criminal dedicada al robo y despiece de vehículos. La red, presuntamente liderada por dos hermanos, habría sustraído más de 50 coches, principalmente de gama media, con especial incidencia en zonas de estacionamiento vacacional como los alrededores del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

Los ladrones “enfriaban” los coches robados en zonas residenciales de Guadalajara durante varios días para detectar posibles localizadores y evitar su recuperación. Posteriormente, los trasladaban a una nave agrícola aislada, donde eran despiezados. Las piezas más valiosas se cargaban en camiones con destino a Marruecos, escoltados por vehículos lanzadera para eludir controles policiales.

En el operativo se hallaron componentes valorados en 1,25 millones de euros y cuatro coches pendientes de despiece. Los arrestados están acusados de robo de vehículo y pertenencia a grupo criminal. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones

También te puede interesar

Lo último

    Logotipo Salamanca24horas.com    

        ¡Conéctate con Salamanca24horas!    

   

        Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna noticia, reportaje o evento en Salamanca.    

   
stats