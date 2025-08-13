Desmantelan una banda que robó más de 50 coches junto al aeropuerto de Madrid para venderlos por piezas en Marruecos

Agentes de la Policía Nacional han detenido a nueve personas en Madrid y Guadalajara por su implicación en una trama criminal dedicada al robo y despiece de vehículos. La red, presuntamente liderada por dos hermanos, habría sustraído más de 50 coches, principalmente de gama media, con especial incidencia en zonas de estacionamiento vacacional como los alrededores del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

Los ladrones “enfriaban” los coches robados en zonas residenciales de Guadalajara durante varios días para detectar posibles localizadores y evitar su recuperación. Posteriormente, los trasladaban a una nave agrícola aislada, donde eran despiezados. Las piezas más valiosas se cargaban en camiones con destino a Marruecos, escoltados por vehículos lanzadera para eludir controles policiales.

En el operativo se hallaron componentes valorados en 1,25 millones de euros y cuatro coches pendientes de despiece. Los arrestados están acusados de robo de vehículo y pertenencia a grupo criminal. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones