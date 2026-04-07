La DGT invertirá un millón de euros en nuevos radares dinámicos en vehículos de la Guardia Civil

Decenas de vehículos durante la operación salida por las vacaciones de Semana Santa, en la A-5, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico ha activado un dispositivo especial de regulación, vigilancia y asistencia, ante el - Eduardo Parra - Europa Press

La Dirección General de Tráfico de la Guardia Civil ha previsto invertir un total de un millón de euros para la adquisición de nuevos radares dinámicos en vehículos de la Guardia Civil para controlar la velocidad en las carreteras españolas.

Así lo ha publicado el BOE este lunes, 6 de abril, por lo que la creación de estos nuevos radares se hará en los próximos meses. La DGT, ante esto, ha indicado que “Está demostrado que la velocidad no solo afecta al riesgo de verse involucrado en un siniestro de tráfico sino también que, a mayor velocidad más difícil será reaccionar a tiempo para prevenir el siniestro y más graves serán las lesiones producidas a consecuencia de éste, por lo que el objetivo de los puntos de control no es solo reducir el número de siniestros mortales, sino también de heridos graves”.

Asimismo, también han hecho hincapié en que gracias a los radares se han reducido las muertes en carretera en un 75 por ciento en 20 años, además de añadir que “la velocidad inadecuada sigue estando presente como factor concurrente en el 24 por ciento de los siniestros mortales acaecidos en carreteras”, como recoge Europapress.