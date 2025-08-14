La DGT prevé más de 7 millones de desplazamientos en el puente del 15 de agosto

La Dirección General de Tráfico (DGT) se prepara para una nueva Operación Especial con motivo del puente del 15 de agosto, para el que se esperan 7.040.000 desplazamientos de largo recorrido. La operación dará comienzo este jueves 14 de agosto, a las 15:00 horas, y se prolongará hasta la medianoche del domingo 17.

Este fin de semana largo, los movimientos habituales de salida y retorno de los grandes núcleos urbanos se verán incrementados por el cambio de quincena y por los desplazamientos a zonas de costa, playas y segundas residencias. Además, la coincidencia con las fiestas patronales en numerosas localidades de todo el país incrementará el tráfico de corta distancia, especialmente durante las noches y madrugadas.

Para garantizar la seguridad de los conductores, la DGT ha desplegado un amplio dispositivo de medios humanos y materiales. La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil intensificará los controles preventivos de velocidad, alcoholemia y drogas, mientras que el personal de los Centros de Gestión de Tráfico y los servicios de emergencia estarán en máxima alerta.

Entre los medios materiales disponibles se incluyen radares fijos y móviles, cámaras y furgonetas camufladas para vigilar el uso del móvil y el cinturón de seguridad, así como helicópteros y drones para la vigilancia aérea. La DGT ha insistido a los conductores en la importancia de extremar la precaución y, sobre todo, de no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Para facilitar la circulación en los puntos más conflictivos, se habilitarán carriles reversibles y adicionales, y se establecerán itinerarios alternativos. Además, como es habitual en estas operaciones especiales, se paralizarán las obras en las carreteras, se restringirá la circulación de vehículos de mercancías peligrosas y se limitarán las pruebas deportivas que ocupen la calzada.

Previsiones de Tráfico por Días

Jueves 14 de agosto: se espera una alta intensidad de tráfico entre las 16:00 y las 23:00 horas, principalmente en las salidas de las grandes ciudades y en las principales vías de acceso a zonas turísticas.

Viernes 15 de agosto: durante la mañana continuarán los desplazamientos de salida, que se sumarán a los de corto recorrido hacia playas y localidades en fiestas.

Sábado 16 de agosto: el tráfico seguirá siendo intenso desde primeras horas de la mañana, en sentido salida de las áreas urbanas y en los itinerarios que conectan con zonas de costa y segundas residencias.

Domingo 17 de agosto: la DGT avisa de una jornada especialmente conflictiva. Por la mañana, habrá tráfico denso en las carreteras de acceso a playas. Por la tarde, se espera que comience el retorno masivo de vehículos, con posibles problemas de circulación en los principales ejes viarios que conducen de vuelta a los grandes núcleos urbanos.

La DGT recalca la importancia de planificar los viajes y de mantener la máxima atención al volante para evitar incidentes durante este periodo vacacional.