Educación trabaja en la creación de los Premios Nacionales de Enseñanzas Artísticas

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha anunciado la creación de unos nuevos premios nacionales de enseñanzas artísticas. La iniciativa busca fortalecer y reconocer el valor del sector artístico en España.

La ministra hizo este anuncio durante el acto de entrega de los prestigiosos Premios Josep Albert Mestre a la Excelencia en las Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño. Estos galardones, impulsados por la Conferencia de Escuelas de Arte, llevan más de una década reconociendo la calidad, la innovación y el compromiso del alumnado de las Escuelas de Arte y Superiores de Diseño del país. Alegría destacó que el objetivo de los nuevos premios nacionales es "tejer redes para que el talento de los estudiantes y docentes tenga más fuerza y ayude a construir país".

La titular de Educación, quien definió las enseñanzas artísticas como "una de las mayores fuentes de emoción, inspiración y orgullo de un país", también adelantó otra novedad para el sector: el lanzamiento inminente de 'Infoartísticas'. Se trata de una nueva página web que reunirá todos los recursos del ámbito de las enseñanzas artísticas. La ministra la describió como "un portal vivo, un espacio común donde encontrarnos, compartir conocimiento y sentirnos parte de una misma comunidad".