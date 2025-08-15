España afronta una ola de incendios “absolutamente excepcional” por su simultaneidad según la UME

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha mostrado su profunda preocupación por la “simultaneidad” de los incendios que afectan a distintas provincias del noroeste peninsular, una situación que su portavoz, el capitán Omar Queipo, ha calificado como “absolutamente excepcional”.

En declaraciones a TVE desde Ourense, Queipo explicó que la coincidencia de múltiples focos impide concentrar todos los recursos en un único incendio, lo que genera una “presión excesiva” sobre los efectivos desplegados. “No podemos poner toda la atención y todos los esfuerzos en un solo episodio, y eso complica enormemente las labores de control”, afirmó.

Los frentes activos en Ourense, León y Zamora amenazan directamente a poblaciones, bienes y, en palabras del capitán, “a las vidas de los ciudadanos”.

Las previsiones para las próximas horas no son alentadoras: temperaturas extremas, humedad muy baja y fuertes rachas de viento mantendrán el riesgo elevado. La UME, junto con los servicios autonómicos, asegura que continuará “poniendo todo el esfuerzo y empeño” para mitigar los efectos de esta crisis incendiaria sin precedentes.