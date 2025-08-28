España alcanzará por primera vez el 2% de gasto en Defensa en 2025, según la OTAN

Un informe reciente de la OTAN estima que España alcanzará el 2% de su Producto Interior Bruto (PIB) en gasto de Defensa en 2025, cumpliendo por primera vez con el objetivo acordado por los Aliados en 2014. Este logro se adelanta a la fecha inicialmente prevista por el Gobierno español, que era 2029.

Según el documento de la Alianza, que recopila datos de los ministerios de Defensa de cada país, el Gobierno de Pedro Sánchez ha acelerado el compromiso con la OTAN. Para ello, el Ejecutivo presentó en abril el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, con una inversión superior a los 10.400 millones de euros.

El informe de la OTAN advierte que las cifras pueden diferir de las publicaciones nacionales, ya que se basan en los pagos realizados o previstos para cubrir las necesidades de las Fuerzas Armadas y de la propia Alianza.

A pesar de este hito, los líderes de la OTAN asumieron el pasado junio un nuevo compromiso para elevar el gasto al 5% del PIB en la próxima década, cediendo a las exigencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, España ha interpretado el acuerdo de forma particular, indicando que cumplirá los requerimientos militares de la Alianza sin ceñirse a un porcentaje de gasto específico.