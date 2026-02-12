La Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (Asefma) alerta sobre el estado de la red viaria nacional, advirtiendo que España arrastra un déficit acumulado de más de 225 millones de toneladas de asfalto necesarias para garantizar un mantenimiento adecuado de sus carreteras. A pesar de que la industria ha mostrado signos de recuperación en 2025 con una producción de 18,6 millones de toneladas de mezclas bituminosas —un incremento del 9,2% respecto al ejercicio anterior—, las cifras siguen estando muy lejos de las necesidades reales del país.

El presidente de la patronal, Juan José Potti, ha calificado este desfase acumulado desde el año 2011 como una situación crítica que afecta directamente a la seguridad vial, la eficiencia energética y la sostenibilidad del transporte. Según los estudios técnicos de la asociación, España debería producir anualmente unos 32,5 millones de toneladas de mezcla bituminosa para mantener los estándares mínimos, lo que sitúa la producción actual un 40% por debajo del nivel óptimo.

Para revertir este deterioro, Potti estima que el país necesitaría fabricar cerca de 30 millones de toneladas extraordinarias cada año, alcanzando niveles de entre 47 y 48,6 millones de toneladas totales, con el fin de compensar el abandono de las últimas décadas. Ante este escenario, Asefma propone la puesta en marcha de un plan de inversión extraordinario durante los próximos ocho años que permita la contratación de más de 200 millones de toneladas adicionales, instando a las administraciones a actuar de manera decidida para abordar este déficit histórico.

Más allá de la seguridad, la industria destaca el impacto medioambiental de esta falta de inversión. El presidente de Asefma recuerda que una rehabilitación adecuada de los pavimentos podría reducir el consumo energético del tráfico entre un 9% y un 10%.

Esta mejora no solo supondría un ahorro de millones de litros de combustible para los usuarios, sino que evitaría la emisión de miles de toneladas de CO2 a la atmósfera. En palabras de Potti, la conservación de las carreteras ha dejado de ser una mera cuestión de infraestructura para convertirse en una auténtica herramienta de política climática.