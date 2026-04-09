España dejará de exigir un pronóstico de muerte cercana para acceder a los cuidados paliativos

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha aprobado este jueves la nueva Estrategia de Cuidados Paliativos 2026-2030, un ambicioso plan que redefine el modelo asistencial en España.

Transcurridos veinticinco años desde el primer Plan Nacional, el Ministerio de Sanidad ha decidido centrar la atención en el sufrimiento del paciente, desligándolo definitivamente del pronóstico de vida inferior a seis meses. De este modo, los cuidados paliativos se consolidan como un derecho individual que debe garantizarse independientemente de la patología que se padezca o del lugar de residencia.

Este cambio de enfoque responde a una realidad epidemiológica marcada por el progresivo envejecimiento de la población y el predominio de las enfermedades crónicas. Según los datos del Ministerio, el 75% de los fallecimientos en España se producen por patologías de larga duración que generan necesidades paliativas. En la actualidad, las enfermedades no oncológicas, como las demencias o la fragilidad avanzada, representan ya el 50% de estas muertes, duplicando los casos derivados del cáncer. Esta tendencia ha elevado la prevalencia de personas que requieren soporte integral a niveles de entre el 1,4% y el 1,6% de la población general.

La estrategia dedica un apartado fundamental a la población infantil y adolescente, con una prevalencia estimada de 65 casos por cada 10.000 niños. El documento garantiza una cobertura que abarca desde la etapa prenatal hasta la juventud, estableciendo una transición flexible hacia los recursos de adultos entre los 19 y los 24 años para no romper el vínculo terapéutico. Además, el plan asegura el derecho a la educación mediante aulas hospitalarias y apoyo domiciliario, permitiendo que el menor mantenga su desarrollo social a pesar de la enfermedad.

Para mejorar la eficiencia del sistema y evitar ingresos hospitalarios innecesarios, Sanidad propone una atención continuada las 24 horas del año. Este servicio se apoyará en la telemedicina y en la creación de la enfermera gestora de casos, una figura clave para coordinar el paso del paciente entre el hospital y su domicilio.