España se enfrenta a un impacto de 15.100 millones en exportaciones si EEUU impone nuevos aranceles

La imposición de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos podría afectar directamente a 15.100 millones de euros en exportaciones españolas, lo que representa cerca del 83% del total que nuestro país envía al mercado estadounidense. Si se considera el impacto indirecto, esta cifra podría ascender hasta los 22.700 millones de euros en volumen expuesto.

Así lo ha advertido el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante su comparecencia ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados. Cuerpo destacó la preocupación por un escenario en el que, a nivel de la Unión Europea, el volumen de exportaciones afectado por aranceles norteamericanos podría alcanzar los 380.000 millones de euros, alrededor del 70% del total de las exportaciones de la UE a Estados Unidos.

Sectores vulnerables y el impacto en el PIB

Aunque la exposición agregada de España es menor que la de otros socios europeos, el ministro alertó sobre la heterogeneidad a nivel sectorial, con algunos campos particularmente vulnerables. Un ejemplo claro es el sector de grasas y aceites, que incluye el aceite de oliva, con exportaciones superiores a los 1.000 millones de euros a Estados Unidos, representando casi el 20% de sus exportaciones totales a ese mercado.

En términos macroeconómicos, el Gobierno estima que, para el año 2025, el impacto de un posible conflicto arancelario se situaría en torno a una décima del PIB para la economía española.

Incertidumbre y la necesidad de preparación

Carlos Cuerpo lamentó que la incertidumbre global se esté volviendo una constante, lo que dificulta y retrasa decisiones cruciales de inversión y consumo. A pesar de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó a la baja sus previsiones de crecimiento para el conjunto de economías avanzadas en 2025, España fue la excepción, con una revisión al alza hasta el 2,5% para este mismo año.

Ante la posibilidad de que no se alcance un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos antes del 1 de agosto, fecha límite, el ministro de Economía enfatizó la necesidad de que la UE no sea "ingenua" y se prepare para este escenario. "Tenemos que preparar la actuación en caso de que no haya acuerdo", recalcó Cuerpo, subrayando la importancia de ampliar el mercado interior y fortalecer la red de socios estratégicos, impulsando, por ejemplo, el acuerdo con Mercosur. La UE confía en alcanzar una solución negociada en las próximas semanas para evitar la imposición de estos aranceles.