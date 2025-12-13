España queda quinta en Eurovisión Junior, que gana Francia por cuarta vez

La música llega a su fin. Este sábado 13 de diciembre se ha celebrado la final de Eurovisión Junior 2025, en la que Francia se ha alzado con la victoria y España ha quedado en quinta posición.

La actuación española, 'Once upon a time' ('Érase una vez') de Gonzalo Pinillos, ha recibido 152 puntos, 98 del jurado profesional y 54 de los espectadores. El joven cantante ha asegurado a RTVE que está "muy feliz con el puesto".

"Lo hemos dado todo, yo creo, en el escenario y nos ha salido increíble. Yo creo que nos lo hemos pasado muy bien, que es lo importante al final. Y después, pues el puesto tampoco dependía de nosotros y yo creo que me he quedado muy contento con toda la valoración del jurado", ha defendido Gonzalo Pinillos, para quien los votos del público están "genial".

En el caso de Francia, esta se trata de su cuatro victoria en el festival. Victorias, todas ellas, logradas en los últimos cinco años: 2020, 2022, 2023 y, ahora, 2025. En esta ocasión, lo han logrado con la íntima 'Ce Monde' de Lou Deleuze.

Para los 'eurofans' españoles, aquí acaba el certamen hasta nuevo aviso, tras la negativa de RTVE a involucrarse de ninguna manera en Eurovisión 2026 ante la participación de Israel. Dicho país no formaba parte de esta versión infantil del festival.