España se retira de Eurovisión tras la continuidad de Israel en el festival

RTVE ha anunciado este jueves su decisión de retirar a España del Festival de Eurovisión, después de que la 95ª Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), celebrada en Ginebra, aprobara la continuidad de Israel en el certamen, según ha adelantado EP.

El Consejo de Administración de la corporación pública había acordado el pasado mes de septiembre que España no participaría en Eurovisión 2026 si Israel seguía formando parte del concurso.

Con esta salida, RTVE tampoco emitirá la final prevista para el 16 de mayo en Viena (Austria), ni las semifinales del 12 y 14 de mayo.

En su comunicado, recogido por Europa Press RTVE detalla que solicitó que la votación fuera secreta —petición apoyada por otros siete países—, así como la celebración de una votación específica sobre la participación de la televisión israelí KAN. Ambas propuestas fueron rechazadas por la presidencia de la UER.

Durante su intervención previa al voto, el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, reconoció que la UER y el Grupo de Referencia han tomado medidas para proteger los valores del festival, aunque consideró que “no son suficientes”. Morales expresó sus “serias dudas” sobre la presencia de KAN en la edición de 2026, citando la situación en Gaza “pese al alto el fuego y al proceso de paz”, así como el uso político del certamen por parte de Israel, factores que —según dijo— dificultan mantener la neutralidad cultural del evento.

También mostró su preocupación por la “instrumentalización” del voto en ediciones recientes y por la falta de sanciones. “No deberíamos aceptar dobles raseros. La neutralidad y la transparencia deben garantizar un resultado fiable para la audiencia”, afirmó.

RTVE solicitó asimismo a la Asamblea una votación sobre la suspensión temporal de KAN durante al menos un año, con posibilidad de revisión posterior. Morales advirtió de que, si esta medida no salía adelante, la cadena española no podría participar en Eurovisión 2026.

Finalmente, la mayoría de miembros de la UER respaldaron mantener el festival según lo previsto, con las garantías adicionales ya aprobadas.