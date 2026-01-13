Un especialista en neuropsicología formado en la Universidad de Salamanca atendió a una mujer que acusa a Julio Iglesias de abuso sexual

Una investigación de elDiario.es en colaboración con Univision Noticias ha recogido el testimonio de varias mujeres que aseguran haber sufrido acoso, humillaciones y abusos sexuales mientras trabajaban como empleadas internas y personal de asistencia para el cantante Julio Iglesias en sus residencias del Caribe. Según relatan en declaraciones publicadas este martes por este medio de comunicación, los hechos habrían ocurrido durante 2021, en un entorno laboral marcado por el control, la presión psicológica y una fuerte jerarquía dentro de las viviendas del artista.

El resultado de la investigación periodística, que puede consultarse en este enlace, recoge el relato de un terapeuta que atendió a una de las presuntas víctimas. Se trata de un neuropsicólogo con máster por la Universidad de Salamanca, que, según recoge el medio de comunicación, confirmó el grave impacto psicológico que tuvieron los supuestos hechos relatados por una de las víctimas.

El profesional, que también es licenciado en Psicología, confirmó a los periodistas que la paciente le relató durante la terapia los episodios de abuso que, según su testimonio, habría vivido en las residencias del cantante en el Caribe. Según ese mismo testimonio, la mujer acudió a consulta con síntomas de ansiedad, vergüenza intensa y un trastorno depresivo persistente, que se habrían visto agravados tras los hechos denunciados.

En ese sentido, las declaraciones publicadas por elDiario.es del neuropsicólogo, explican que la paciente se veía afectada por situaciones de coerción, presión psicológica y prácticas sexuales no consentidas; todo ello afectando a su autoestima y estabilidad emocional.

Por último, y todo según recoge el mencionado medio, el especialista consideró que el impacto psicológico de lo vivido por parte de la víctima fue grave y sostenido en el tiempo, especialmente teniendo en cuenta su juventud y la situación de dependencia laboral en la que se encontraba.