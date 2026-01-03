Estados Unidos se "hará cargo" de la situación en Venezuela hasta que haya un sustituto de Maduro

En una comparecencia histórica desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado en la tarde de este sábado que su país "se hará cargo" de la situación en Venezuela de forma inmediata. El anuncio se produce tras la captura, durante la madrugada de este sábado, de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación militar directa contra su residencia en la capital venezolana.

Trump describió la operación como un asalto de precisión estadounidense contra la "fortaleza en el corazón de Caracas" de Maduro, acción que fue acompañada por bombardeos estratégicos en la capital y sus alrededores.

Respecto a la presencia de tropas en suelo venezolano, el mandatario fue tajante: "Ya hemos llegado, pero nos quedaremos hasta que se produzca la transición adecuada. Nos vamos a hacer cargo, en esencia, para que la transición sea posible".

El mandatario confirmó que tanto Maduro como Flores se encuentran actualmente retenidos a bordo del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima. Desde allí, serán trasladados a la ciudad de Nueva York para rendir cuentas ante los tribunales estadounidenses.

Cabe recordar que sobre Maduro pesan imputaciones graves por delitos relacionados con el narcotráfico y el terrorismo. Trump aseguró que ambos se enfrentarán a "todo el poder de la justicia estadounidense".

El plan de la administración Trump para el futuro post-Maduro incluye una fuerte intervención económica liderada por el sector energético. El presidente dibujó un escenario donde las "enormes compañías petroleras de Estados Unidos" desempeñarán un papel fundamental.

Aunque Trump no ha especificado quién será el "sustituto aceptable", ha dejado claro que Estados Unidos supervisará el proceso hasta que se consolide un nuevo liderazgo. Por el momento, la situación en Caracas sigue siendo de alta tensión mientras se esperan nuevos detalles sobre el despliegue estadounidense en territorio venezolano.