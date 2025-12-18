Estopa y Chenoa presentarán las campanadas 2025 en RTVE

RTVE ha anunciado que la cantante Chenoa y el dueto Estopa serán los que presenten las tradicionales campanadas 2025 y sucederán de este modo a Broncano y a Lalachus.

Uno de los cantantes, ha explicado en el telediario de La 2 que es “la cosa más importante que me han dicho en mi vida, yo creo. Nosotros esto lo hemos vivido siempre, desde que yo tenía un año, en casa, con mi familia, con mis primos”, según ha recogido Europapress.

Por otro lado, José ha manifestado que van a “intentar que toda la gente se coma las uvas a tiempo”, además de trucos para evitar que la gente se atragante mientras come las tradicionales 12 piezas.