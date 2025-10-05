Un estudio afirma que el fuerte vínculo con tu mascota mejora tu bienestar psicológico

En el marco del Día Mundial de los Animales, una revisión sistemática llevada a cabo por la Cátedra Fundación Affinity Animales y Salud de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), recogida ahora por EuropaPress, ha demostrado que las personas con una fuerte vinculación emocional con sus mascotas tienen más probabilidades de mejorar su bienestar psicológico.

El estudio, que analizó más de 50 investigaciones internacionales, concluye que la presencia de un perro o un gato aporta estabilidad y ayuda a mantener rutinas, actividades que actúan como un factor de resiliencia en tiempos difíciles.

El análisis subraya los mecanismos por los cuales las mascotas benefician nuestra salud mental:

Estructura y Normalidad: Tareas básicas de cuidado como la alimentación, la higiene o los paseos con el perro ayudan a mantener una estructura diaria y una sensación de normalidad. Esto también fomenta la actividad física y el contacto con el entorno social.

Reducción del Estrés: El simple gesto de acariciar o abrazar al animal se asocia con una notable reducción del estrés y una sensación de calma inmediata.

Compañía y Utilidad: Los animales mejoran el estado de ánimo y reducen la sensación de soledad al ofrecer compañía constante. Además, el cuidado que requieren hace que la persona se sienta útil, dándole un sentido y un propósito.

El doctor Jaume Fatjó, director de la Cátedra, explica que la presencia constante y la cercanía emocional de los animales los convierten en una fuente fundamental de apoyo social. Sin embargo, advierte que este vínculo debe basarse en el "amor y el respeto hacia sus necesidades."

Loreto Sánchez de Nicolás, psicóloga clínica colaboradora de Fundación Affinity, añade que este vínculo emocional es un gran aliado para proteger y reforzar nuestro bienestar psicológico, ya que nos hace sentir "necesarios y queridos".

Si bien los expertos matizan que los animales no pueden cubrir todas nuestras necesidades, sí aportan elementos de gran valor como compañía, rutina, afecto y la seguridad de una presencia constante, elementos clave para afrontar los retos diarios.

Para visibilizar este rol de apoyo emocional, Fundación Affinity ha lanzado la campaña 'Expertos en ti'. En clave de humor, la iniciativa contrapone aquello en lo que los animales no pueden ayudar (como hacer que baje el precio del alquiler o recuperar una pareja) con lo que sí hacen excepcionalmente bien: escuchar, motivar y sacar a sus dueños de los pensamientos negativos recurrentes a través del juego o los paseos.

Laura Rodriguez, responsable de comunicación de la Fundación, concluye que la campaña busca destacar cómo los animales generan un impacto positivo directo sobre el estado anímico.