Un estudio desmonta el uso rutinario de este medicamento tras un infarto

Según ELPAÍS, millones de personas en todo el mundo podrían estar tomando a diario betabloqueantes sin necesidad y con posibles efectos adversos.

El ensayo clínico REBOOT, realizado en más de 100 hospitales de España e Italia y sin participación de la industria farmacéutica, demuestra que estos medicamentos, prescritos automáticamente desde hace 40 años tras un infarto, no aportan beneficios en la mayoría de pacientes.

Los resultados muestran que en mujeres incluso se incrementa el riesgo de reinfarto, muerte o ingreso hospitalario. En España, según el cardiólogo Borja Ibáñez, hasta 1,2 millones de personas podrían estar expuestas de forma innecesaria a efectos secundarios como cansancio, bradicardia o pérdida de deseo sexual.

Los hallazgos, presentados en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología en Madrid y publicados en The Lancet, The New England Journal of Medicine y European Heart Journal, podrían transformar las guías internacionales y cambiar la práctica clínica en millones de pacientes.