Un estudio dice que caminar, andar en bicicleta y nadar son los mejores ejercicios para la artrosis de rodilla

El tipo de artrosis más común e incapacitante es la de rodilla

Para los pacientes con artrosis de rodilla, las actividades aeróbicas como caminar, andar en bicicleta o nadar probablemente sean el mejor ejercicio para mejorar el dolor, la función, el rendimiento de la marcha y la calidad de vida, según un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zhejiang (China) publicado por 'The BMJ'.

Si bien otros ejercicios pueden ofrecer beneficios complementarios a los pacientes, no deben sustituir al ejercicio aeróbico como estrategia principal, afirman los investigadores.

La artrosis se produce cuando el cartílago protector de los extremos de los huesos se desgasta, lo que causa dolor, inflamación y alteración del movimiento. Si bien cualquier articulación puede verse afectada, es más común en las rodillas, donde casi el 30 % de las personas mayores de 45 años presentan signos de osteoartritis de rodilla en las radiografías, la mitad de las cuales también presentan síntomas graves en las rodillas.

El ejercicio es uno de los principales tratamientos para la artrosis, pero las directrices actuales ofrecen información limitada sobre los tipos específicos de ejercicio que deberían recomendarse a pacientes con artrosis de rodilla.

Para subsanar esta deficiencia en la evidencia, los investigadores se propusieron evaluar la eficacia y la seguridad de diversos tipos de ejercicio para el tratamiento de la artrosis de rodilla.

Sus hallazgos se basan en los resultados de 217 ensayos aleatorios publicados entre 1990 y 2024 que involucraron a 15.684 participantes y que compararon terapias de ejercicio comunes (aeróbico, flexibilidad, fortalecimiento, mente-cuerpo, neuromotor y ejercicio mixto) con un grupo de control.

Los ensayos fueron de calidad variable, pero los investigadores pudieron evaluar la certeza de la evidencia utilizando el reconocido sistema GRADE. Las principales medidas de interés fueron el dolor, la función, el rendimiento de la marcha y la calidad de vida, evaluados en un seguimiento a corto plazo (cuatro semanas), mediano plazo (12 semanas) y largo plazo (24 semanas).

En general, el ejercicio aeróbico mostró consistentemente la mayor probabilidad de ser el mejor tratamiento en todos los resultados entre las terapias de ejercicio estudiadas en ensayos clínicos.

La evidencia de certeza moderada mostró que, en comparación con los controles, los ejercicios aeróbicos fueron beneficiosos para aliviar el dolor a corto y mediano plazo, mejorar la función a corto, mediano y largo plazo y mejorar el rendimiento de la marcha y la calidad de vida a corto y mediano plazo.

La evidencia de certeza moderada también mostró que el ejercicio mente-cuerpo probablemente resulte en un gran aumento en la función a corto plazo, el ejercicio neuromotor probablemente resulte en un gran aumento en el rendimiento de la marcha a corto plazo, mientras que el fortalecimiento y el ejercicio mixto probablemente resulten en un gran aumento en la función en el seguimiento a mediano plazo.

Ninguna de las intervenciones de ejercicio resultó en más eventos adversos de seguridad que el grupo de control, lo que sugiere que la terapia de ejercicio es un enfoque de tratamiento seguro.

Los autores reconocen algunas limitaciones. Por ejemplo, la mayoría de los resultados provienen de comparaciones indirectas, algunos resultados carecían de datos a largo plazo y los efectos de estudios pequeños podrían haber influido en los hallazgos en las primeras etapas.

Sin embargo, dicen que este estudio presenta un análisis completo y actualizado de los efectos de la intervención con ejercicios como estrategia de tratamiento para la artrosis de rodilla, lo que podría ayudar a los médicos a prescribir una terapia para mejorar los resultados del tratamiento para los pacientes.

En vista de estos hallazgos, los investigadores sugieren el ejercicio aeróbico "como una intervención de primera línea para el tratamiento de la artrosis de rodilla, en particular cuando el objetivo es mejorar la capacidad funcional y reducir el dolor" y dicen que, si el ejercicio aeróbico no es posible debido a limitaciones individuales, "formas alternativas de actividad física estructurada aún pueden ser beneficiosas".