Un estudio revela que las autoafirmaciones breves aumentan la felicidad general

Una investigación llevada a cabo por la Universidad de Hong Kong y publicada en la revista American Psychologist de la Asociación Americana de Psicología, que recoge ahora Europa Press, ha concluido que los ejercicios de autoafirmación pueden mejorar significativamente el bienestar general y la felicidad de las personas. Las autoafirmaciones, definidas como breves ejercicios donde los individuos reflexionan sobre sus valores fundamentales, su identidad y sus rasgos positivos, demuestran ser una herramienta psicológica efectiva y de bajo coste.

La doctora Minhong (Maggie) Wang, autora principal del estudio, de la Universidad de Hong Kong, explicó la contundencia de los resultados. "Incluso ejercicios de autoafirmación breves y económicos pueden generar importantes beneficios psicológicos en términos de mejorar el bienestar personal y social. Y lo que es más importante, estos beneficios son inmediatos y duraderos", afirmó Wang, destacando que el impacto positivo de estas prácticas persiste en el tiempo.

Investigaciones anteriores ya habían sugerido que las autoafirmaciones podían tener beneficios específicos, como la mejora del rendimiento académico en estudiantes con baja representación o el aumento de la motivación para dejar de fumar. Este nuevo estudio se propuso investigar si estas prácticas tenían efectos positivos más generales en el bienestar de las personas y, sobre todo, si estos efectos eran temporales o sostenidos.

Para responder a estas cuestiones, Wang y su equipo revisaron datos de 129 estudios de autoafirmaciones publicados en revistas con revisión por pares, que sumaban un total de 17.748 participantes. Los estudios incluidos debían contener un ejercicio de autoafirmación independiente y al menos una medida de resultado vinculada al bienestar. Las medidas de resultado se clasificaron en cuatro categorías: bienestar general (satisfacción vital y estado de ánimo), bienestar social (sentido de pertenencia y comunidad), autopercepción y autoestima, y la reducción de barreras al bienestar (síntomas negativos como ansiedad).

Los resultados generales mostraron que las autoafirmaciones tuvieron efectos positivos en el bienestar general, el bienestar social, la autopercepción y la autoestima de los participantes. Además, se observó una reducción de síntomas negativos como la ansiedad y el estado de ánimo negativo. Los investigadores destacaron que estos efectos no desaparecieron inmediatamente, sino que persistieron en el tiempo, con un seguimiento promedio de casi dos semanas en todos los estudios analizados.

Los efectos positivos se mantuvieron consistentes en adolescentes, estudiantes universitarios y adultos, así como en los diferentes países donde se realizaron los estudios. No obstante, se detectaron matices: el impacto de las autoafirmaciones en la autopercepción fue mayor en adultos que en adolescentes, y el efecto en el bienestar general fue superior en los participantes estadounidenses en comparación con los asiáticos y europeos.

A la luz de estos hallazgos, la doctora Wang abogó por la aplicación práctica de la investigación. "Los hallazgos abogan por integrar estrategias de autoafirmación en los programas de bienestar, especialmente en escuelas y universidades", señaló. La experta sugirió que educadores y padres pueden utilizar estas estrategias para brindar apoyo psicológico inmediato, ayudar a los estudiantes a afrontar desafíos y desarrollar resiliencia. "Estas estrategias pueden fomentar el bienestar individual y social, así como fortalecer las conexiones sociales dentro de las comunidades", concluyó. La investigadora sugirió que los estudios futuros deberían expandir el alcance de la investigación para incluir a más adultos y grupos interculturales, dado que gran parte de la investigación previa se centró en estudiantes universitarios estadounidenses.