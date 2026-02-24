Europa estudiará si es legal la baliza V-16 y si va contra el derecho comunitario

Una de las grandes polémicas con las que ha empezado este 2026 ha sido la baliza V-16, donde muchos de los conductores veían como una medida excesiva el hecho de conocer la localización de cada uno de los coches averiados en carretera, lo que serviría, según ha explicado en más de una ocasión el Gobierno de España, para avisar aquellos que manejen un vehículo en carretera.

Desde el 1 de enero se implantaba en España esta medida, lo que ha hecho que meses después la Comisión Europea estudie si no va contra los derechos de los españoles y españolas, además de hacer hincapié en los supuestos beneficios que aportan en carretera.

Los eurodiputados del Partido Popular han indicado que se vulnera el artículo 17 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, donde simplemente existe una carga económica a los usuarios españoles y no al resto de los de la Unión Europea.

Por otro lado, los propios usuarios de las balizas V-16 han indicado en más de una ocasión la cantidad masiva de dispositivos fraudulentos sin homologación, lo que también pone en riesgo la seguridad ciudadana además de no llevar un control adecuado del asunto.

Por último, España queda a la espera de la respuesta de la Comisión Europea ante un hecho que previsiblemente no tardará mucho tiempo, además de seguir estudiando la legalidad de una medida que ha levantado polémica desde su implantación.