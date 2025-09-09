Europa fija metas para 2030: 30 por ciento menos de desperdicio alimentario y control a la moda rápida

Varios contenedores llenos de bolsas con comida, a 17 de agosto de 2023, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

El Parlamento Europeo ha aprobado este martes el acuerdo alcanzado con el Consejo para frenar dos problemas crecientes en la Unión Europea: el desperdicio alimentario y la sobreproducción textil. La nueva directiva fija como meta reducir en un 30% la comida que acaba en la basura en hogares, comercios y restaurantes de aquí a 2030. Los países tendrán veinte meses para transponer la norma a su legislación nacional.

Los objetivos son vinculantes: un recorte del 10% en la cadena de producción y procesamiento de alimentos, y del 30% per cápita en el comercio minorista, servicios de restauración y hogares. Estas metas se calcularán tomando como referencia la media de residuos entre 2021 y 2023. Actualmente, cada europeo tira unos 132 kilos de comida al año.

En paralelo, la norma introduce un marco común para contener el impacto de la moda rápida. A partir de los 30 meses de la entrada en vigor, los fabricantes —incluidos comercios online y empresas extracomunitarias— deberán cubrir los costes de recogida, clasificación y reciclaje de ropa y textiles. El sistema se aplicará también a productos como cortinas, colchones o mantas, con tasas ajustadas según la durabilidad de los artículos. De media, cada ciudadano europeo desecha 12 kilos de ropa y calzado anuales.

Además, la directiva insta a los Estados a garantizar que operadores clave en la cadena alimentaria faciliten la donación de productos no vendidos pero aptos para el consumo. Con estas medidas, Bruselas busca avanzar hacia un modelo de consumo más sostenible y circular.