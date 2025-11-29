Cómo evitar una intoxicación por monóxido de carbono

El monóxido de carbono es un gas inodoro, incoloro e insípido... lo que provoca que sufrir una intoxicación sea algo no tan sencillo de detectar. Aunque estos síntomas pueden avisarte.

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha compartido algunas recomendaciones para evitar una intoxicación por monóxido de carbono, entre los que se incluyen ser consciente de los síntomas: mareos, dolor de cabeza, vómitos, calambres o desvanecimiento súbito. Ante el más mínimo indicio, lo más adecuado es llamar al 1-1-2.

Asimismo, otros consejos de preveción que señalan son tales como mantener un ventilación adecuada en las estancias, evitar usar calefactores de combustibles vegetales en dormitorios o realizar revisiones periódicas de las instalaciones de gas. También revisar siempre las chimeneas y hornos y no taponar nunca los respiraderos de la casa.

Además de convenir la instalación de un detector de gas en las viviendas, es peligroso usar equipos portátiles como barbacoas u hornillos en estancias cerradas.