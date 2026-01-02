FACUA lanza una aplicación móvil para encontrar las gasolineras más baratas en tiempo real

La asociación Facua-Consumidores en Acción ha puesto en marcha una nueva herramienta digital diseñada para facilitar el ahorro de los conductores españoles ante la volatilidad del mercado energético. Se trata de una aplicación para dispositivos Android que permite consultar diariamente el precio medio, mínimo y máximo de los combustibles en cualquier municipio del país. El objetivo principal de esta iniciativa es ayudar a los usuarios a encontrar las estaciones de servicio más económicas, comparar tarifas de forma sencilla y conocer la evolución exacta de los costes de los carburantes.

A través de esta plataforma, el usuario puede conocer la gasolinera con los precios más bajos en su entorno inmediato o elegir una dirección específica para comprobar las estaciones disponibles en un radio de 20 kilómetros. Para mayor comodidad, la herramienta permite ordenar los resultados tanto por la distancia a la que se encuentran como por el precio del combustible elegido. Además, la aplicación incluye una función para guardar estaciones favoritas, agilizando el acceso a la información de los puntos de repostaje habituales del conductor.

La herramienta destaca también por su capacidad de análisis histórico y comparativo. El sistema permite conocer cuáles han sido las gasolineras más caras y más baratas en cualquier fecha de los últimos meses, ya sea a nivel nacional, por comunidad autónoma, provincia o municipio. Estos resultados detallan específicamente las cinco estaciones con los precios más extremos y ofrecen los valores medios, mínimos y máximos de cada una de las marcas que operan en el territorio seleccionado.

Finalmente, la aplicación incorpora un apartado dedicado exclusivamente a la evolución de los precios de la gasolina, el diésel y el GLP durante periodos de tiempo determinados. Esta funcionalidad ofrece una visión clara de las tendencias del mercado en diferentes áreas geográficas, permitiendo al consumidor entender mejor el comportamiento de los precios en su localidad y tomar decisiones de compra más informadas.