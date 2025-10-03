Fallece a los 56 años el actor Javier Manrique, actor de Álex de la Iglesia y 'Camera Café'

El actor Javier Manrique ha fallecido a los 56 años, tal y como ha anunciado la Academia de Cine en sus redes sociales.

Nacido en Lima en 1968, el intérprete peruano es popular en el audiovisual después de dar vida a Lorenzo en la mítica serie 'Camera Café' y por sus múltiples papeles en la filmografía del director Álex de la Iglesia, tales como 'El día de la bestia', 'Mi gran noche' o 'Las brujas de Zugarramurdi'.

Desde 2018, tras abandonar la actuación, se dedicaba íntegramente a la representación de actores.