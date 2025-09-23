Fallece a los 87 años la icónica actriz italiana Claudia Cardinale

Archivo - La organización del Almería Western Film Festival (AWFF) ha anunciado este martes que entregará el premio 'Tabernas de Cine' en su octava edición a la actriz italiana Claudia Cardinale, coincidiendo con el 50º aniversario del largometraje 'Ha - AWFF - Archivo

La reconocida actriz Claudia Cardinale, un verdadero icono del cine italiano, ha fallecido este martes a los 87 años en la región de Île-de-France, con capital en París, según han reportado medios franceses.

Nacida en Túnez en 1939 y de nacionalidad italiana, Cardinale es recordada como una de las grandes figuras del cine europeo. A lo largo de su extensa y exitosa carrera, trabajó con directores de la talla de Sergio Leone, Luchino Visconti, Federico Fellini y Richard Brooks, entre muchos otros.

Su legado incluye una destacada participación en películas legendarias como 'El gatopardo', 'Ocho y medio' y 'La pantera rosa'. Además, compartió pantalla con grandes nombres como Omar Sharif, en su debut, y Brigitte Bardot en 'Las petroleras', lo que le valió el reconocimiento en Hollywood.

En sus últimos años, la actriz continuó activa en el cine, participando en producciones como 'El artista y la modelo' de Fernando Trueba (2012) y el largometraje búlgaro 'Twice upon a time in the west'. Su muerte deja un gran vacío en la historia del cine mundial.