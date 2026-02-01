Fallece el cómico y actor Fernando Esteso a los 80 años

El cómico y actor Fernando Esteso ha fallecido este domingo 1 de febrero de madrugada en el hospital La Fe de Valencia, tal y como informa el diario Levante.

Según este medio, Esteso se encontraba ingresado en este hospital por problemas respiratorios que ya lo han mantenido hospitalizado en anteriores ocasiones.

Ha fallecido a los 80 años.

Esteso ha sido una de las figuras más destacadas del cine, teatro y la televisón española, adaptándose a diversos formatos de entretenimiento a lo largo de su carrera.