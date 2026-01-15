Fallece Irene de Grecia, la hermana de la Reina Sofía

Archivo - La Reina Doña Sofía e Irene de Grecia en el concierto solidario de Navidad "La Música del Reciclaje" de Ecoembes en el Gran Teatro Caixabank Principe Pio a 26 de Diciembre de 2024 en Madrid (España). - Jose Velasco - Europa Press - Archivo

La Casa Real ha informado hoy el fallecimiento de Irene de Grecia, la hermana de la Reina Emérita Sofía, en un comunicado en el que precisan que el hecho se ha producido en la mañana de este jueves en el Palacio de la Zarzuela de Madrid.

"Sus Majestades los Reyes y Su Majestad la Reina Doña Sofía lamentan comunicar el fallecimiento de Su Alteza Real la Princesa Irene de Grecia a las 11:40 de hoy en el Palacio de la Zarzuela de Madrid", reza el comunicado de Casa Real.