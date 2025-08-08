Fallece 'Manolete', histórico periodista deportivo, a los 68 años

Según ha avanzado el Diario AS, el periodista Manuel Esteban Fernández, conocido popularmente como Manolete, falleció ayer en Madrid a los 68 años. Nacido en la capital, en la emblemática Plaza del Dos de Mayo, Manolete siempre estuvo ligado a su ciudad y al Atlético de Madrid, el club de sus amores y una de sus grandes pasiones profesionales.

Manolete fue una de las voces más características del periodismo deportivo español. Inició su carrera en la agencia EFE, donde desarrolló un instinto agudo para la exclusiva y la llamada “información de despachos”. Desde allí, pasó a Diario MARCA, donde trabajó durante ocho años, antes de unirse al proyecto del Diario AS en 1996, tras su adquisición por parte del Grupo PRISA.

Durante su extensa etapa en AS, fue pilar clave en la sección de Fútbol y ocupó el cargo de redactor jefe de la información del Atlético de Madrid, rol desde el que construyó una estrecha relación con los lectores y oyentes, gracias también a su participación en la Cadena SER, donde su voz se volvió inconfundible.

A lo largo de su carrera, también colaboró con medios como Onda Madrid, Radio España, Telemadrid, Don Balón, Punto Pelota o Sport. Se retiró en 2020 por motivos de salud, pero dejó una huella imborrable en la profesión.

El periodismo deportivo pierde a una figura insustituible. Descanse en paz, Manolete.