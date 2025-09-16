Fallece Robert Redford a los 89 años: se va una leyenda del cine

El mundo del cine despide este martes a Robert Redford, uno de los actores y directores más influyentes de Hollywood, que ha muerto a los 89 años. Figura icónica de la gran pantalla durante más de seis décadas, Redford dejó una huella imborrable tanto en el cine comercial como en el independiente.

Nacido en Santa Mónica en 1936, alcanzó la fama en los años sesenta y setenta con películas como Dos hombres y un destino y El golpe, junto a Paul Newman, que lo convirtieron en uno de los rostros más carismáticos del cine estadounidense. Su magnetismo, unido a su talento interpretativo, lo llevaron a trabajar con algunos de los directores más prestigiosos de su tiempo.

Más allá de su faceta como actor, Redford también brilló como director. En 1980 debutó detrás de la cámara con Ordinary People, con la que ganó el Óscar a mejor dirección. A lo largo de su carrera, combinó su labor creativa con un firme compromiso social y ambiental.

Su legado se extiende también al terreno cultural gracias a la creación del Festival de Sundance, convertido en la mayor plataforma mundial para el cine independiente. Con esta iniciativa, Redford abrió puertas a generaciones de cineastas que buscaban una voz fuera de los grandes estudios.

La noticia de su reciente fallecimiento ha generado una oleada de reacciones en la industria y entre el público. Actores, directores y críticos han comenzado a enviar mensajes destacando no solo su talento, sino también su visión para transformar el cine y apoyar a los creadores emergentes.

Con su partida, el séptimo arte pierde a una de sus últimas grandes leyendas.

Las películas que marcaron la carrera de Robert Redford

La trayectoria de Robert Redford estuvo llena de títulos que definieron generaciones y lo consolidaron como un referente del cine clásico de Hollywood.

Su consagración llegó con Dos hombres y un destino (1969), donde compartió pantalla con Paul Newman en una de las parejas más memorables del cine. Años más tarde, repetirían éxito en El golpe (1973), película que ganó el Óscar a mejor película y se convirtió en un clásico del cine de estafadores.

En los años setenta, Redford demostró su versatilidad con títulos como El gran Gatsby (1974), donde interpretó al mítico Jay Gatsby, y Todos los hombres del presidente (1976), un retrato vibrante del caso Watergate que lo confirmó como actor comprometido con historias de peso político y social.

Ya en los ochenta, alternó su faceta de intérprete con la de director. En Memorias de África (1985), junto a Meryl Streep, dio vida a una de las historias de amor más recordadas de la época. Mientras tanto, como director, sorprendió con Ordinary People (1980), su debut detrás de la cámara que le valió el Óscar.

En décadas posteriores no dejó de reinventarse. El hombre que susurraba a los caballos (1998) lo mostró en un papel íntimo y sensible, mientras que Leones por corderos (2007) reflejó su interés por el debate político contemporáneo. En sus últimos años, brilló en Todos los hombres del rey (2013) y en The Old Man & The Gun (2018), cinta que muchos consideran su despedida perfecta, interpretando a un ladrón de bancos con encanto y elegancia, muy en la línea de su legado.