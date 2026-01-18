Ascienden a diez los fallecidos tras descarrilar dos trenes en Córdoba, entre ellos el maquinista del Alvia

Archivo - Imagen de archivo de un tren iryo. - IRYO - Archivo

La circulación de trenes de Alta Velocidad (AV) entre Madrid y Andalucía ha quedado suspendida este domingo, 18 de enero, tras el descarrilamiento un tren que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que invadiera la vía contigua.

Por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente, según ha informado Adif a través de su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press.

El tren de Iryo que ha descarrilado es el 6189, que realizaba el trayecto Málaga-Madrid. "El servicio había partido de Málaga a las 18.40 horas y, en el momento del suceso, viajaban aproximadamente 300 personas", ha explicado la empresa en un comunicado.

Tal y como ha avanzado el diario ABC, la Guardia Civil ha confirmado que al menos diez personas han fallecido en el accidente, entre ellas el maquinista del Alvia que se dirigía a Huelva y, al menos, un centenar de personas se encuentran heridas, 25 de ellas de gravedad. Se desconoce, por el momento, el número de pasajeros que se encuentran atrapados.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado que "no se puede confirmar" todavía el número de víctimas como consecuencia de los dos trenes de alta velocidad descarrilados este domingo en Adamuz (Córdoba).

"La cifra de víctimas no se puede confirmar en este momento. Lo fundamental ahora es auxiliar a las víctimas", ha trasladado a través de un mensaje en la red social X.

En este sentido, el ministro ha precisado que "la última información que llega es muy grave".

En las llamadas recibidas al teléfono de emergencia Madrid 112 solicitando información del siniestro, se están facilitando los teléfonos de atención de Iryo (910 15 0000) y de Renfe (900 10 10 20).

"Los hospitales de la Comunidad de Madrid y los equipos del SUMMA 112 están pendientes del trágico accidente en Córdoba y a disposición de la Junta de Andalucía", ha señalado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en su cuenta oficial de la red social 'X'.

Tanto desde la Comunidad de Madrid como desde el Ayuntamiento se ha ofrecido recursos para colaborar con las autoridades en la atención a las víctimas y sus familiares. Así, la Dirección General Asistencial de la Consejería de Sanidad se ha puesto a disposición del Servicio Andaluz de Salud para lo que haga falta.

Igualmente, los servicios de emergencias del Ayuntamiento de la capital también se han puesto a disposición de Adif y Renfe, han precisado desde Emergencias Madrid.

Desde la Delegación del Gobierno en Madrid han subrayado que están siguiendo con "máxima atención" el accidente para "dar respuesta". "Prestamos todo nuestro apoyo a los servicios de seguridad y emergencia", ha señalado en la red social 'X' el delegado, Francisco Martín.

Se trata del primer accidente mortal de la Alta Velocidad en España tras 34 años en funcionamiento.