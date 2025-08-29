Felipe VI anima a visitar las zonas afectadas por incendios: “Esto sigue abierto y se puede disfrutar”

El rey Felipe VI hizo este viernes un llamamiento a mantener una mirada positiva sobre los territorios afectados por los incendios forestales, animando a la ciudadanía a seguir visitando estas zonas para contribuir a su recuperación económica y social. “Esto sigue abierto y se puede disfrutar, y pueden dejar su parte de contribución a la economía de la zona”, afirmó el monarca.

Los Reyes visitan localidades calcinadas en Extremadura, Castilla y León y Galicia

Acompañado por la reina Letizia, don Felipe recorrió este viernes algunos de los pueblos dañados por los incendios en Extremadura, concretamente en el Valle del Jerte, donde visitaron la localidad de Rebollar (Cáceres), evacuada durante el fuego de Jarilla. Durante toda la semana, los Reyes también han visitado otras zonas afectadas en Castilla y León y Galicia.

“Todavía tienen mucho que aportar”

Durante su intervención en Rebollar, el rey destacó la importancia de seguir apoyando estos territorios: “Todavía tienen mucho que aportar”, aseguró, al tiempo que pidió transmitir una imagen de confianza y de continuidad en estas áreas, para evitar que el abandono agrave aún más los efectos de la catástrofe natural.

Muestras de cariño y cercanía

A lo largo de su visita, los Reyes fueron recibidos entre aplausos, vítores y gestos de afecto por parte de los vecinos, que les agradecieron su presencia en un momento especialmente difícil. En las calles del municipio, se detuvieron a charlar con los lugareños, se hicieron fotos con familias y firmaron banderas de España a varios niños.

En un momento distendido, Letizia y Felipe VI incluso interactuaron con una vecina que paseaba con un cachorro, lo que provocó sonrisas entre los presentes.