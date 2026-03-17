Fiscalía denuncia el Grupo Recoletas acusado de estafar en Ourense al Servicio Gallego de Salud

La Fiscalía Provincial de Ourense ha denunciado a dos clínicas privadas del grupo castellano y leonés Recoletas Salud por los supuestos delitos de estafa y falsedad documental cuyo afectado sería el Servicio Gallego de Salud.

Según la denuncia que recoge la agencia Europa Press, la acusación estaría dirigida contra el centro médico El Carmen, en Ourense, pero también para el Grupo Recoletas Salud en esta provincia, además de los directores o gerentes del centro médico y el grupo, un cirujano del área de Cirugía oral y maxilofacial del centro médico.

Tal y como recoge la misma agencia de noticias, estos centros médicos reciben pacientes derivados del SERGAS (Servicio Gallego de Salud) para las intervenciones quirúrgicas maxilofaciales. Aprovechando esta situación, todo según el escrito de valoración previa del representante del Ministerio Público, en la mencionada clínica se estarían realizando facturas en las que se indica que al paciente se le estaba aplicando sedación completa, algo incluido después en la factura, cuando en realidad solo se le realizaba anestesia local.

De esta forma, la clínica estaría ‘engordando’ las facturas, que pasarían de 76,44 euros por intervención, precio por anestesia local, a 110,89 euros. Todo esto, según Fiscalía, estaría siendo cobrado de más al Sergas cada vez que derivaba un paciente.

De hecho, el escrito describe varias situaciones e incluye el informe policial, tras una denuncia de un profesional sanitario de otro centro privado similar.

Por último, la Consellería de Sanidade de la Xunta ha informado de que no tiene constancia de la denuncia y que cuando llegue evaluarán y colaborarán con la investigación.