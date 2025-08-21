La Fiscalía investiga si los municipios más afectados por los incendios cuentan con planes de prevención

La Fiscalía Especializada en Medio Ambiente y Urbanismo ha instado a los fiscales provinciales a investigar la posible "ausencia o aplicación improcedente" de los planes de prevención de incendios, un factor que, según su fiscal jefe, Antonio Vercher, explica la grave situación actual.

En un escrito reciente, Vercher subraya que la ola de fuegos que azota el país es "evidente" que se debe a la falta de planes de prevención, tal y como lo exige la Ley de Montes de 2003. "De lo contrario no se explica lo que está pasando", afirma en la misiva.

Por ello, el fiscal ha pedido a sus delegados en las provincias más afectadas que verifiquen la existencia de dichos planes. En caso de detectar incumplimientos, les ha encomendado la tarea de exigir responsabilidades penales a quienes tenían la "obligación" de elaborarlos y no lo hicieron. También sugiere que, en los casos en que no haya delito, se informe a la "administración sancionadora" competente.

Vercher reconoce que los incendios forestales "raramente tienen una sola causa" y que su complejidad a menudo se ve agravada por factores externos, como el debate político. Sin embargo, recalca la "obligación de objetividad e imparcialidad" del Ministerio Fiscal para abordar la situación y tomar en cuenta aspectos que, tradicionalmente, no se han considerado.

Fuentes fiscales han confirmado que esta Fiscalía especializada envía escritos a sus delegados cada año para recordarles la prioridad que tiene la prevención de incendios.

El pasado febrero, un informe anual ya reiteró este mismo mensaje, destacando la importancia de la prevención como un pilar fundamental para mitigar la amenaza de los fuegos forestales.