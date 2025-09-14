Fumar aumenta el riesgo de todos los subtipos de diabetes tipo 2

Una nueva investigación internacional liderada por el Instituto Karolinska de Estocolmo (Suecia) confirma que fumar aumenta significativamente el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, independientemente del subtipo de la enfermedad. El estudio, realizado en colaboración con investigadores de Noruega y Finlandia, se presentó esta semana en la Reunión Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD), que se celebra del 15 al 19 de septiembre en Viena (Austria).

Aunque ya se conocía que el tabaquismo es un factor de riesgo general para la diabetes tipo 2 (DT2), este nuevo estudio demuestra que el riesgo se mantiene elevado incluso al analizar la enfermedad según sus subtipos clínicos. En concreto, se identificaron aumentos significativos del riesgo para las cuatro formas reconocidas de DT2:

SIRD (diabetes grave resistente a la insulina)

SIDD (diabetes grave con deficiencia de insulina)

MOD (diabetes leve relacionada con la obesidad)

MARD (diabetes leve relacionada con la edad)

El tabaquismo, más vinculado a la forma más grave de diabetes

La relación más fuerte se observó en el subtipo SIRD, caracterizado por una resistencia severa a la insulina. Fumar ocasionalmente duplicó el riesgo de padecer esta forma de diabetes (2,15 veces más probable), y entre los fumadores empedernidos el riesgo fue 2,35 veces mayor.

Por comparación, el aumento del riesgo en los demás subtipos fue más moderado:

SIDD: 20% más de riesgo en fumadores ocasionales, y 52% más en fumadores empedernidos.

MOD: 29% y 57% más de riesgo, respectivamente.

MARD: 27% y 45% más de riesgo.

Además, se estimó que más de un tercio de los casos de SIRD podrían atribuirse al tabaquismo, frente a menos del 15% en los otros tres subtipos.

El snus también se asocia a un mayor riesgo

El estudio también analizó el consumo de snus, un producto de tabaco sin humo común en los países escandinavos. En hombres suecos, el consumo elevado de snus se asoció con un aumento del riesgo de los subtipos más graves: un 19% más de riesgo de SIDD y un 13% más de SIRD frente a quienes nunca habían usado snus.

La genética potencia el efecto perjudicial del tabaco

Los investigadores también examinaron cómo interactúa el tabaquismo con la predisposición genética a desarrollar diabetes tipo 2. Descubrieron que las personas con riesgo genético elevado de secreción deficiente de insulina que además fumaban en exceso, tenían 3,5 veces más riesgo de desarrollar SIRD.

Un mensaje claro: dejar de fumar es crucial

Emmy Keysendal, estudiante de doctorado en el Instituto Karolinska y autora principal del estudio, subrayó que los resultados ofrecen evidencia clara sobre los efectos nocivos del tabaquismo:"Está claro que fumar aumenta el riesgo de padecer diabetes tipo 2 independientemente del subtipo, ya sea por resistencia a la insulina, falta de insulina, obesidad o edad avanzada. La asociación más fuerte se observó en la diabetes resistente a la insulina, lo que sugiere que fumar puede deteriorar la respuesta del cuerpo a la insulina", explicó.