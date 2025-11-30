La Generalitat solicita la UME para controlar el brote de peste porcina africana en Collserola

Según ha publicado Europa Press, el conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciado este domingo que el Govern ha solicitado el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para reforzar el control del brote de peste porcina africana (PPA) detectado en el área de Collserola, en Barcelona.

Ordeig ha explicado desde el Departament en Lleida que los efectivos de la UME se incorporarán este lunes para apoyar las tareas de control cinegético que ya se están realizando: “Las primeras informaciones nos dicen que mañana los podemos tener aquí”, ha indicado.

Asimismo, ha confirmado que se han hallado nuevos animales muertos en el radio de Cerdanyola del Vallès, aunque no ha precisado la cifra. El conseller ha subrayado la necesidad de actuar de manera rápida y coordinada, movilizando todos los recursos disponibles y aumentando tanto los efectivos como los expertos implicados.

Prohibido acceder a zonas restringidas

Ordeig ha insistido en no acudir a las áreas restringidas del parque de Collserola, ha solicitado la colaboración ciudadana y ha advertido de que habrá “tolerancia cero” con quienes incumplan las normas, que serán sancionados.

“Aquellos que pongan en riesgo las actuaciones de control cinegético o la propagación tendrán consecuencias”, ha señalado, recordando la importancia de llamar al 112 si se encuentran animales muertos, en el marco de lo que ha calificado como crisis sanitaria.

Controles en granjas

Tal y como ha recogido Europa Press en cuanto a las granjas ubicadas dentro de un radio de 20 kilómetros alrededor del brote, Ordeig ha confirmado que ya se han realizado análisis en los cerdos de las 39 explotaciones de la zona, todos con resultados negativos en menos de 48 horas.

Ha precisado que, por el momento, la enfermedad afecta únicamente a jabalíes salvajes y ha subrayado que lo que ocurra en las próximas horas en el radio de control es vital para evitar su expansión. Además, ha destacado que la existencia de carreteras en la zona actúa como barrera natural impidiendo el movimiento de los jabalíes.

Casos positivos y seguimiento

Sobre los casos positivos detectados hasta ahora, Europa Press recoge que Ordeig ha pedido no difundir cifras preliminares, ya que la Comisión Europea y los países importadores de productos porcinos esperan la notificación oficial del Ministerio de Agricultura.

Finalmente, ha explicado que también se están realizando batidas fuera del radio afectado, solicitando a los cazadores que contribuyan a reducir la densidad de jabalíes en la zona.