El Gobierno aprueba este martes el Reconocimiento y la Reparación de los Abusos Sexuales en la Iglesia

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, y Jesús Díaz Sariego, presidente de la Conferencia Española de Religiosos. Europapress

El Gobierno de España aprobará por Real Decreto el próximo martes, 14 de abril, la reestructuración del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para incorporar la Oficina para el Reconocimiento y la Reparación de los Abusos Sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica, como recoge Europapress.

De este modo, este departamento se ocupará de tramitar las solicitudes de reparación firmadas durante la Semana Santa, entre la Conferencia Episcopal, la Conferencia Española de Religiosos y el Defensor del Pueblo.

En palabras de Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, en un escrito del Ministerio, ha explicado que este acuerdo "romperá con décadas de silencio e impunidad y permitirá dar respuesta a aquellos casos en los que ya no es posible acudir a la vía judicial".

Así pues, el Gobierno de España ha sacado pecho de esta medida pionera con reparaciones simbólicas y grandes compensaciones económicas que correrán a cargo de la Iglesia "sin tope a las indemnizaciones".

Las víctimas podrán enviar las solicitudes de reparación y el Defensor del Pueblo las evaluará y elaborará una propuesta de reparación que se comunicará a las partes. Si no hubiese acuerdo, una Comisión Mixta con participación de las asociaciones de víctimas tratará de alcanzar una solución por consenso. Si no fuera posible, prevalecerá la valoración realizada por el Defensor del Pueblo.