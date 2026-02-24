El Gobierno aprueba un Real Decreto que modifica el Reglamento de Espectáculos Taurinos en el que prohíbe el 'bombero torero'

El Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy ha notificado este martes 24 de febrero durante el Consejo de Ministros la aprobación de un Real Decreto que modifica el Reglamento de Espectáculos Taurinos para "prohibir expresamente que se puedan producir situaciones denigratorias de personas con discapacidad en espectáculos taurinos", lo que implica de inmediato la prohibición del 'bombero torero', así como de aquellos espectáculos cómico-taurinos que "no respeten la dignidad humana".

Bustinduy ha expresado que "nunca más se debe consentir que la discapacidad se convierta en una causa mofa o de risión para ganar dinero con ello" y que "en todo caso, los espectáculos cómico-taurinos respetarán la dignidad humana, sin que puedan lesionar los derechos de las personas ni someterlas a mofa o denigración pública, en particular, de las minorías sociales, como la de las personas con discapacidad. La Autoridad gubernativa competente no podrá autorizar espectáculos cómico-taurinos que infrinjan este mandato".

Una vez aprobado este Real Decreto, la puesta en escena de estos espectáculos que sometan a personas a mofa o denigración pública, será consideradas como infracciones "muy graves" con sanciones de entre 600.000 y 1 millón de euros. Por tanto, los ayuntamientos ya no podrán autorizar el 'bombero torero' amparándose en que no pueden prohibir dichos espectáculos porque no aparece nombrado como tal en el Reglamento de Espectáculos Taurinos.

A mayores y, según indica la Agencia Europa Press, el Ministerio de Derechos Sociales ofrece un programa de reinserción laboral para las personas con discapacidad que "se han visto obligadas a trabajar en estos espectáculos taurinos y en otro tipo de 'shows' denigrantes que hacen escarnio público de sus cuerpos".

Estos espectáculos ya fueron prohibidos por la Ley General de la Discapacidad hace tres años. En 2024, el departamento que dirige Pablo Bustinduy denunció ante la Fiscalía General del Estado el espectáculo 'Popeye Torero y vaquillas infantiles' por exponer "a la mofa pública" a personas con enanismo.