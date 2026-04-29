El Gobierno aprueba una reforma histórica de la prevención de riesgos laborales para incluir la salud mental y el cambio climático

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de ley que reforma la normativa de prevención de riesgos laborales para adaptarla a la era digital y climática. El texto, consensuado con los agentes sociales, amplía por primera vez la protección de los trabajadores más allá de lo físico, reconociendo explícitamente los daños mentales, emocionales y sociales derivados del trabajo.

La nueva norma obliga a las empresas a evaluar riesgos hasta ahora secundarios: los fenómenos meteorológicos adversos derivados del cambio climático y los riesgos psicosociales, que contarán con un reglamento específico para prevenir incluso la conducta suicida. Además, las evaluaciones de riesgos deberán realizarse obligatoriamente de forma presencial en los centros de trabajo y la formación práctica será, por norma general, física y no online.

En el ámbito de la igualdad y la tecnología, la ley introduce la perspectiva de género en el diseño de puestos y equipos de protección, y redefine el acoso para incluir el ciberacoso y la violencia ejercida mediante algoritmos o inteligencia artificial. También se refuerza la vigilancia de la salud tras bajas prolongadas y se mejora la protección para embarazadas y trabajadoras en periodo de lactancia.

Para asegurar el cumplimiento en las pequeñas empresas, se crearán agentes territoriales de prevención que asesorarán a negocios de menos de diez empleados.