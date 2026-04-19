El Gobierno apuesta por incentivar el uso del coche compartido para reducir el tráfico y la contaminación

El Gobierno quiere priorizar la alta ocupación de los vehículos y promover, "de forma voluntaria", que las personas compartan coche para "reducir el número de vehículos privados en el espacio público, además de la reducción de las emisiones contaminantes".

Así lo indica el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria al PP, que ha planteado cómo valora el Gobierno que el director general de Tráfico, Pere Navarro, haya puesto el foco en "la eficiencia de los desplazamientos y las oportunidades que ofrece el coche compartido".

En la respuesta, recogida por Europa Press, el Gobierno sostiene que las declaraciones de Navarro "se enmarcan en una reflexión sobre movilidad en la que destaca el papel que puede desempeñar el coche compartido como una de las nuevas formas de desplazamiento".

"Y esta reflexión se hace en el marco de que se ha observado que el 85 % de los vehículos circulan con un solo ocupante. Por ello, se busca priorizar la alta ocupación y promover, de forma voluntaria, que la gente comparta vehículo para reducir el número de vehículos privados en el espacio público, además de la reducción de las emisiones contaminantes", apunta.

Según argumenta el Ejecutivo de Pedro Sánchez, "los expertos y manuales de movilidad urbana trasladan la necesidad de fomentar el uso del transporte público y/o compartido para reducir el tráfico motorizado y el impacto del tráfico sobre el medioambiente, la seguridad vial y la ocupación del espacio".

Asimismo, asegura que el Ministerio del Interior trabaja "de forma continua en posibles nuevas medidas para mejorar la seguridad vial, y en su implementación se tienen en cuenta la experiencia internacional, las evidencias basadas en el intercambio de buenas prácticas y las recomendaciones de organismos internacionales".