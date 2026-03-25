El Gobierno se compromete a permitir que los pequeños autónomos no paguen IVA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios, en el Palacio de la Moncloa, a 29 de abril de 2025, en Madrid (España). Tanto en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional como en el Consejo de Ministros se ha abordado co - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a permitir que los pequeños autónomos queden exentos de pagar IVA, una línea con una directiva europea aún no aplicada en España.

La medida afectaría a quienes facturen menos de 85.000 euros al año y sería de carácter voluntario. S

El anuncio se produce en plena negociación política con Junts, cuyo apoyo resulta clave para aprobar el decreto anticrisis en el Congreso.

Aunque supondría un alivio fiscal y burocrático, acogerse a este sistema implicaría renunciar a deducciones del IVA, por lo que no beneficiaría a todos los autónomos por igual.