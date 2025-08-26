El Gobierno crea una comisión para la lucha contra la corrupción liderada por María Jesús Montero

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de una comisión interministerial para impulsar y coordinar el plan de lucha contra la corrupción, una iniciativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta nueva comisión estará presidida por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

Según ha informado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el plan de lucha contra la corrupción se puso en marcha a raíz del caso que afecta al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Alegría ha destacado que este plan incluye recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE y la Comisión Europea.

La comisión, que estará bajo el liderazgo de Montero, tendrá como objetivo principal la coordinación e impulso de las medidas anticorrupción anunciadas por el presidente Sánchez.