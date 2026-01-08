Gobierno e Iglesia firman este jueves un acuerdo para reparar el daño a las víctimas de abusos sexuales

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, y Jesús Díaz Sariego, presidente de la Conferencia Española de Religiosos, firman este jueves, 8 de enero, un acuerdo por el cual se perseguirá reparar los daños a las víctimas de abusos sexuales de España.

De este modo, se tiene claro cuál es el objetivo, el de tener de una vez por todas “una vía nueva a través del Defensor del Pueblo para la reparación de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica para las que ya no es posible la visa judicial”, en declaraciones recogidas por Europapress.

Según ha indicado la Conferencia Episcopal, desde las 9:00 horas se reunirán las tres instituciones para abordar este tema y poner una rápida solución, y a las 10:00 horas se dará una rueda de prensa para presentar todos los detalles del acuerdo.

Cabe recordar que hace tan solo unos meses, el Papa León XIV se reunía con la Junta Global de Víctimas de Abusos para tratar este asunto, una jornada muy esperanzadora al salir la parte afectada con un sentimiento claro, el de “haber sido escuchados”, como recogía EL PAÍS el pasado mes de octubre.