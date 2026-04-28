El Gobierno esperará hasta junio para evaluar si prorroga las medidas anticrisis o adopta unas nuevas tras el impacto de la guerra en Irán

El Gobierno de España afirma que esperará hasta el mes de junio para evaluar si prorroga las medias anticrisis o adopta unas nuevas tras el impacto de la guerra de Irán.

En informaciones recogidas por la Agencia Ical, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo explicó este martes que las medidas anticrisis expiran el 30 de junio y que esperarán hasta esta fecha para tomar decisiones sobre el calendario presupuestario.

“En el momento en el que lo confeccionaremos será cuando se tome la decisión relativa al periodo presupuestario”, avanzó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

No obstante, Cuerpo sí adelantó que manejan un impacto de entre una y cuatro décimas a restar del crecimiento del PIB para este año, mientras que el Banco de España estima un impacto de entre cuatro y ocho décimas.

En cuanto a la inflación, Ical indica que la previsión del Gobierno en este momento es de, al menos, casi un punto y hasta algo más de dos para este año y para el que viene sería de casi 1,5. El Banco de España espera más impacto este año, cerca de tres puntos, y prácticamente el mismo que el Gobierno en 2027.