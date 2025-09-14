El Gobierno extrema la vigilancia sobre la xilacina aunque no detecta que este medicamento veterinario se use como droga

El Gobierno ha extremado la vigilancia sobre la xilacina, un medicamento de uso veterinario, aunque ha indicado que por ahora "no existen datos que induzcan a confirmar una presencia relevante en el mercado ilegal de este tipo de droga en nuestro país".

En una respuesta parlamentaria a Vox, a la que tuvo acceso Europa Press, el Ejecutivo ha señalado que la xilacina es un medicamento comercializado exclusivamente para uso veterinario y "de uso relativamente habitual en animales".

"Cuando se utiliza como droga de abuso, los principales efectos agudos incluyen depresión del sistema nervioso central, bradicardia e hipotensión y, tras consumos repetidos, pueden aparecer lesiones en la piel y ulceraciones, que pueden requerir incluso la amputación", detalla.

El Gobierno destaca que la xilacina está siendo monitorizada como nueva sustancia psicoactiva (NPS) en el Sistema de Alerta Temprana de la Unión Europea (Early Warning System) desde 2019 y que, a través del Sistema Español de Alerta Temprana (SEAT), se establece una "estrecha vigilancia" sobre la aparición dentro del territorio nacional de cualquier nueva sustancia.

En la actualidad, continúa el Ejecutivo, "no existen datos que induzcan a confirmar una presencia relevante en el mercado ilegal de este tipo de droga en nuestro país", remitiéndose a las encuestas domiciliarias o los diferentes indicadores de información que elabora el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

Dicho esto, recuerda que el Ministerio de Sanidad, a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, se ha puesto en contacto con los centros directivos responsables de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y del Interior para "plantear la necesidad de extremar los sistemas de control ante la posibilidad de desvío ilícito de este medicamento al mercado ilegal".

Por otra parte, desde la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, en coordinación con las administraciones autonómicas, se ha incluido una "reorientación" de los recursos económicos que se transfieren a las comunidades autónomas procedentes del Fondo de Bienes Decomisados, incluyendo entre las nuevas prioridades de financiación aquellos programas orientados a la mejora de la capacidad de detección de nuevas sustancias en el mercado.