El Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo firman el acuerdo para reparar a víctimas de abusos prescritos

El Gobierno y la Conferencia Episcopal Española firmarán este lunes, junto al Defensor del Pueblo, un acuerdo para poner en marcha un sistema de reconocimiento y reparación dirigido a víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia cuyos casos han prescrito.

El acto se celebrará a las 11:00 horas en la sede del Defensor del Pueblo, con la participación del ministro Félix Bolaños, el Defensor Ángel Gabilondo, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego.

El convenio, que debía haberse cerrado en febrero, permitirá a las víctimas presentar solicitudes durante un plazo de un año, prorrogable a dos. El sistema contempla compensaciones económicas, apoyo psicológico y reconocimiento simbólico dentro de un modelo mixto entre Iglesia y Estado.

Las partes han retrasado la firma para lograr un mayor consenso y subrayan que la reparación no se limitará al aspecto económico, sino que incluirá también medidas de carácter moral y restaurativo.