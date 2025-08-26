El Gobierno y el INE buscan cómo eliminar la prostitución del listado de actividades económicas oficiales

El Gobierno, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE), está trabajando para excluir la mención a los servicios sexuales de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), una guía que se utiliza para clasificar la actividad empresarial en España siguiendo los criterios de Eurostat.

Según un comunicado del Ministerio de Igualdad, la guía actual "no atiende a las diferencias legales y sociales entre los estados miembros" de la Unión Europea. Esto ha resultado en que la prestación o concertación de servicios sexuales se incluya como un ejemplo dentro de la categoría de 'Otros servicios personales'.

El Ministerio ha señalado que la colaboración con el INE busca "adaptar la guía interpretativa a la realidad española", de manera que no se incluyan actividades relacionadas con la prostitución. Esta medida es coherente con el anteproyecto de ley que está desarrollando el Gobierno para la abolición de la prostitución.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha manifestado que enviará una carta a la comisaria europea de Igualdad para solicitar que el listado de actividades económicas se adapte a las leyes de cada país. Además, ha aprovechado la ocasión para agradecer el trabajo de las asociaciones feministas, a las que ha atribuido el mérito de alertar al Gobierno sobre este asunto.

"Fueron las primeras en ponernos sobre la pista y quiero agradecer su celo en el seguimiento de todos los asuntos que afectan a la violencia contra las mujeres", afirmó la ministra Redondo.