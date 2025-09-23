El Gobierno invertirá más de 121 millones de euros en vehículos para la UME

La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece ante la Comisión de Defensa, en el Senado, a 26 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes tres acuerdos marco, con un valor total de más de 121 millones de euros, destinados al suministro de vehículos para la Unidad Militar de Emergencias (UME). Estos acuerdos, que tendrán una duración de cuatro años, buscan fortalecer la capacidad de respuesta de la UME ante desastres naturales e incendios.

El primer acuerdo, con un valor de 47 millones de euros, se destinará a la adquisición de autobombas forestales de categoría 3. Según el Ministerio de Defensa, estos vehículos son esenciales para el transporte de agua y equipos de extinción, y están diseñados para operar en "condiciones extremas y terrenos difíciles".

El segundo acuerdo, valorado en 38,14 millones de euros, se centrará en el suministro de máquinas de ingenieros. La UME considera que la adquisición de estos equipos es "una necesidad fundamental" para mejorar su capacidad operativa y de respuesta.

Finalmente, el tercer acuerdo, con un valor de 35,98 millones de euros, se orientará a la compra de camiones de carga todoterreno de cabina simple. Estos vehículos, según Defensa, son "robustos y versátiles" y permitirán una movilidad adecuada en terrenos difíciles, facilitando la respuesta de la UME ante incendios forestales e inundaciones.

El Ministerio de Defensa ha señalado que la adquisición de una "familia de vehículos con variantes y versiones compatibles" permitirá reducir los costes operativos, al favorecer el mantenimiento y la disponibilidad de repuestos.