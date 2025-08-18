El Gobierno invertirá 3,9 millones de euros en la implementación de la metodología BIM en Carreteras

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado un contrato de 3,92 millones de euros para apoyar a la Dirección General de Carreteras (DGC) en la implementación de la metodología Building Information Modeling (BIM) en sus proyectos. Esta medida, considerada un pilar fundamental en el Plan de Digitalización de Carreteras, busca optimizar la planificación, el diseño y la construcción de infraestructuras, sentando las bases para una gestión integral.

El BIM es una metodología de trabajo colaborativo que aprovecha las nuevas tecnologías para crear un modelo digital único. Este modelo actúa como una gran base de datos que permite gestionar todos los elementos de una infraestructura a lo largo de su ciclo de vida, lo que contribuye a una construcción más sostenible y a una mayor eficiencia en el gasto público.

El contrato de asistencia técnica incluye una serie de tareas clave para asegurar la correcta integración de esta tecnología. Entre ellas se encuentran la definición de una estrategia de implementación a medida para la DGC, el desarrollo de requisitos BIM que se incluirán en los contratos, la elaboración de guías y manuales de trabajo, la formación del personal y el soporte continuo. Además, se revisarán los entregables BIM para garantizar su calidad y homogeneidad.

Esta adjudicación se alinea con la estrategia de la Administración General del Estado para incorporar progresivamente el BIM en la contratación pública, tal como se establece en el Plan BIM aprobado por el Consejo de Ministros en junio de 2023.