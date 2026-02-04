El Gobierno llama a la calma ante la regularización extraordinaria de personas migrantes: aún no se pueden presentar solicitudes

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones (SEM), ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad ante las informaciones que circulan sobre la regularización extraordinaria de personas migrantes. El Gobierno recuerda que todavía no está abierto el plazo para presentar solicitudes y que cualquier trámite realizado en este momento carece de validez.

Según ha explicado la SEM, el texto inicial del Real Decreto se encuentra actualmente en fase de audiencia pública, un período que se prolongará hasta el viernes 6 de febrero. Durante estos días, la ciudadanía puede consultar el documento y presentar aportaciones antes de que continúe su tramitación administrativa.

Una vez finalizada esta fase, el Ministerio incorporará las aportaciones que se consideren oportunas y remitirá el texto a distintas instituciones para la elaboración de informes, entre los que destaca el del Consejo de Estado, clave para garantizar la seguridad jurídica de la norma. Tras este paso, el Real Decreto volverá al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva y será publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Será únicamente después de esa publicación cuando se abra oficialmente el plazo para presentar solicitudes, algo que el Gobierno prevé que ocurra a principios del mes de abril.

Desde la Secretaría de Estado de Migraciones se insiste en la importancia de consultar exclusivamente fuentes oficiales y canales de información acreditados del Gobierno de España, como la web y redes sociales del Ministerio, para conocer tanto los plazos como el contenido final de una norma que, por el momento, aún no es definitiva.